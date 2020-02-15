وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا اختبار معقد بشكل خاص.. ولا يوجد حل عسكري

ركزت رسالة وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، التي نشرتها الجمعة صحيفة “كورييري ديلا سيرا” على دور أوروبا وإيطاليا في شؤون الدفاع والأمن.

وقال جويريني: “أود أن أبدأ من تحديد موقف بلدنا الذي كان لأكثر من عقدين من أوائل داعمي الأمن في مناطق الأزمات، حيث مصالحنا على المحك”، مضيفًا: “أشير بشكل خاص إلى وجودنا في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا أي في البحر المتوسط الموسع الذي يمثل الشاطئ الجنوبي لأوروبا”.

وأوضح جويريني أن إيطاليا مستعدة للعمل على استراتيجية أوروبية مشتركة تعطي الطموح والأولويات والأهداف على وجه التحديد لتبني تلك الرؤية المشتركة والإرادة في مختلف مناطق الأزمات.

وأضاف جويريني: “من بين هذه الازمات ليبيا”، واصفا إياها بأنها “اختبار معقد بشكل خاص”، بالنظر إلى أن “اللاعبين المعنيين سواء كانوا دولًا أو غير دول لديهم أجندات مختلفة تمامًا”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وجدد وزير الدفاع الإيطالي التأكيد على أنه مقتنع بأنه “لا يوجد حل عسكري في ليبيا”، مشيرا إلى أنه “إذا كنا نعمل من ناحية على قرار للأمم المتحدة في هذا الاتجاه، فمن ناحية أخرى أرى مساحة لدور مهم لأوروبا وبلدنا”.

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