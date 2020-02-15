ورشة عمل حول التلوث البيئي في زلطن

نظمت الهيئة العامة للبيئة فرع زلطن، ورشة عمل بعنوان، التلوث البيئي ومخاطره، تحت شعار، معا من أجل بيئة نظيفة .

الورشة تطرقت إلى التلوث ومخاطره وأسبابه وطرق الحد منه، بحضور المجلس البلدي، وعدد من القطاعات العامة والمهتمين بمشاكل التلوث في المدينة .

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