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وزير الخارجية التركي: حفتر لا يريد حلا سياسيا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «يريد حلا عسكريا، وليس سياسيا للصراع في ليبيا».

واتهم الوزير التركي، في مؤتمر صحفي بميونيخ، حفتر بـ«انتهاك وقف إطلاق النار باستمرار».

وأضاف أوغلو في حضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قائلا: «يتعين إيقافه (حفتر) حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

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وتشهد طرابلس مواجهات مسلحة منذ أبريل 2019، ولم تفلح الجهود الدولية في وقف إطلاق النار، على الرغم من عقد مؤتمر برلين الشهر الماضي وتركيزه على هذه المسألة بشكل أساسي.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، مذكرتي تفاهم في المجالين الأمني/ العسكري، والبحري في نوفمبر الماضي، وعلى إثرها وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لانك حمار ياشاويش المشير اعلن خريطة طريق سياسية من قبل لحل مشاكل ليبيا ولكن المهم اولا تهيئة الارضية للحل السياسى بعمل عسكرى فى طرابلس لتحريرها من الملبشيات الارهابية والمرتزقة لتمكين اى حكومة يتم التوافق عليها الشعب من العمل فى العاصمة بحرية اما الحل العسكرى الذى يسوقه الخوان بالحكم العسكرى فهو غير موجود اصلا بمعنى وجود مجلس عسكرى يحكم بدون اجراء اى انتخابات بدليل ان الجيش الوطنى احترم ارادة الشعب ولم يغير الحكومة المؤقتة التى نالت ثقة البرلمان ويعين لواء رئيس وزراء فى المناطق المحررة مما يدل على احترام الجيش للديمقراطية ودعمها بينما ااسراج يغتصب السلطة رغم رفض نواب الشعب ودون اداء اى قسم دستورى فى مشهد كوميدى

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  • مافيش من ابرد من امهم هالاتراك واللي ابرد منهم الكلاب اللي بايعين بلادهم زي دماغ الطنجره الصلابي الكلب وبو عيون امبلحقه غويله والاعور الدجال الغرياني لعنة الله عليهم أجمعين

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