ليبيا تضم أكبر مخزون أسلحة غير خاضع للرقابة في العالم

حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، من أثر استمرار الاشتباكات المسلحة والعنف في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية ما يهدد حياة المدنيين.

وجاء تحذير المنظمة الدولية خلال اجتماع عقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين حذروا من مخاطر المخلفات العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأضاف المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام “بوب سدون” أن الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب.

وأعرب “بوب” عن أسفه لعودة ظهور مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق في الكثير من المناطق بسبب القتال موضحا أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة.

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