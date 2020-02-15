لأنه قال “لا” .. الكشف عن مصير مواطن اختطفه “داعش” منذ 2014

أخبار ليبيا 24 – خاص

الإرهاب و ظاهرة القتل والتنكيل بالجثث والإخفاء القصري من قبل الجماعات الإرهابية ظهرت بشكل واضح أواخر سنة 2012 في بعض مدينتي بنغازي ودرنة قبل تحريرهما من الجماعات الإرهابية، في سابقة غير معهودة في مسار تصعيد العنف عبر سلسلة من عمليات الاغتيال المنظّمة طالت عناصر المؤسستين الأمنية والعسكرية، ولم تستثني الضباط المتقاعدين.

وفي ظهر الجمعة الموافق للرابع عشر من فبراير الجاري، تم استخراج رفات المواطن بشير المرضي بريدان الغيثي من منطقة الظهر الحمر جنوب المدينة، بعد أن أرشد على مكانه أحد العناصر الإرهابية .

وتم قتل الغيثي بعد اخفائه قسرًا على يد الجماعات الإرهابية بدرنة، والسبب هو فقط إنه قال لهم كلمة “لا”، بمعني عدم التعاون معهم ومساعدتهم في خططهم الإرهابية .

وكالة أخبار ليبيا 24 رصدت الانتهاكات التي تعرض لها المواطنين بمدينة درنة من قتل وخطف وتغييب قسري ضمن لقاء أجرته مع نقيب المحامين بمدينة درنة المستشار محمد المرضي بريدان الغيثي والذي تحدث عن أسباب خطف الجماعات الإرهابية لأخيه ” بشير”، لأنه رفض تمكين الجماعات الإرهابية من وضع سلاح يستهدف طيران القوات المسلحة أعلى البناية التي كان يسكنها حتى بعد إغرائه بالمال .

وتابع المستشار محمد أنه تم نصح شقيقه المغدور “بشير” من قبل أخوته بالخروج من درنة فهو كان يعمل نقيب لأصحاب سيارات النقل في المدينة وكان على خلاف دائم مع الجماعات الإرهابية والسبب أن لنا عمارة سكنية بجانب محطة الوقود بشيحا موقع العمارة مميز وكانت الجماعات الإرهابية تصر على وضع سلاح ثقيل على سطح العمارة لاستهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي، ولكنه كان دائمًا يرفض ذلك وتشاجر معهم لأكثر من مرة .

وعندما سد” المغدور به بشير” الأبواب أمام العناصر الإرهابية – يقول المستشار محمد – بدؤوا بتهديده بشكل علاني، أمام الناس، ولم يخرج من مدينة درنة وكان على تواصل مع قوات الجيش بشكل سري .

وأوضح المستشار محمد أن الجماعات الإرهابية لم تكن تعمل بشكل عشوائي بل كان معهم مختصون من الأجانب في الجانب الأمني خاصة والتتبع وجمع المعلومات واعتقد أنهم قد رصدوا مكالمات لأخي مع القوات المسلحة إلى أن حضروا أمام العمارة بأسلحتهم لوضع الأسلحة الثقيلة أعلى العمارة وبالقوة، ودخل أخي معهم في شجار واختفي في تلك الليلة بمنتصف عام 2014 .

يقول بريدان رغم مرارة الغياب والفقد لكن كنا نتمي أن يكون “بشير” على قيد الحياة ولكن طول المدة تفقدك الأمل، هذه المشاعر تقودك إلى أنك تريد قطعة من قماش ثيابه أو بعض من رفاته لتقد بدفنه، ولا تعيش على هكذا وأنت لا تعرف ما هو مصيره .

واختتم المستشار محمد حديثه قائلاً ” نحن صحيح وجدنا رفات أخي، لكان ضاعت كل أمانينا بعودته سالمًا إلى أطفاله التسعة الذين كانوا كل يوم ينتظرونه على أحر من الجمر .

وأعلن ذوي الفقيد إقامة مأتم لاستقبال التعازي في منطقة العزيزات “120 كلم جنوب شرقي مدينة درنة”.

وكان الجيش الوطني أعلن في 28 يونيو عام 2018 عن تحرير درنة من الجماعات الإرهابية بعد نحو 50 يوما من القتال ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل، إلا أن بقايا الجماعات الإرهابية تحصنت في المدينة القديمة وبمناطق أخرى حتى تمكن الجيش من تطهير المدينة في فبراير من العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24