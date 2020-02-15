لوزون: صعاليك الكيش أمس هم أحفاد غوغاء 67

انتقد رئيس الجالية الليبية اليهودية رفائيل لوزون، المتظاهرين الذين أحرقوا صورته في بنغازي واصفا إياهم بالصعاليك أحفاد “الغوغاء”

وقال لوزون “هؤلاء الذين يحرقون صورتي هم أحفاد الهمج الذين قتلونا وهاجمونا في بنغازي عام 67، أحفاد نفس الغوغاء الذين هجموا على أمي في بيتها وروّعوها هي وأخواتي، هؤلاء ليسوا أهل بنغازي، مستحيل”.

وأضاف لوزون “أهل بنغازي أنقياء ويخافون الله، أهل بنغازي ودودين ومرهفي الحس والمشاعر، هؤلاء صعاليك أحفاد صعاليك، يشوهون بنغازي الجميلة، ويُحرجون أهلها الكرماء”.

وأردف موجها حديثه لمن أحرقوا صوره “لعنكم الله أضحكتم على أنفسكم العالم، حركة حرق الصور في المظاهرات، حركة غبية متخلفة انقرضت حتى في ايران، وافغانستان، وأكثر دول العالم تخلفاً، ما أتعسكم” مضيفا “هل تعتقدون بأنكم تُفرحون قائد الجيش خليفة حفتر “بهذه الحركات الهيستيرية يا جهلة، حفتر يا متخلفين عاش في امريكا بلد المسيحيين واليهود والمسلمين والف ديانة اخرى، ويعرف قيمة التعايش السلمي بين الأديان”.

وتابع لوزون “أنا لست متأكدًا من أن أولئك الذين يقفون بجانب سراج سعداء جدًا..آمل “، مردفا “ستبقى بنغازي وأبناء بنغازي دُعاة سلام ومحبة رغم أنوف هؤلاء المتوحشين الأغبياء”.