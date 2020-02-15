مؤتمر برلين لجنة المتابعة تجتمع اليوم في ميونخ

تجتمع لجنة المتابعة الوزارية لقرارات مؤتمر برلينً، اليوم السبت، في ميونخ لمناقشة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وحظر الأسلحة.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية القوى العالمية والجهات الإقليمية الفاعلة.

وهذا الاجتماع هو الأول لوزراء خارجية الدول التي شاركت في مؤتمر برلين، ويأتي بعد أيام قليلة من مصادقة مجلس الأمن الدولي على مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن الاجتماع الوزاري سيبحث آليات مراقبة وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن عقب مفاوضات طويلة وصعبة.

وأكد ماس أن قضية الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ستتصدر أولويات الاجتماع الذي من المتوقع أن يحضره وزراء الخارجية من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وجهات إقليمية أخرى فاعلة.

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