معيتيق يختم زيارة استمرت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ليبيا24

قال، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في ختام زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت أربعة أيام واختتمت، إنه ناقش مع مستشار الرئيس الأمريكي مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدم امتثال “القوات المهاجمة” لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، وتداعيات استمرار إغلاق حقول النفط.

وأضاف، “لقد اجتمعنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية مع نائب الوزير لشؤون المغرب وشمال أفريقيا ومصر، هنري ووستر، وبحثنا خلاله الوضع العام في ليبيا وتداعيات استمرار إغلاق الحقول النفطية وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وملفات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين”.

وتابع، “كما التقينا قبل جلسة استماع الكونجرس الأمريكي حول ليبيا مع النائب، توم مالينوفسكي، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول تداعيات العدوان على طرابلس وإغلاق الحقول النفطية التي ستعود بالسلب على اقتصاد البلاد مالم يتم استئناف العمل فيها على وجه السرعة”.

وقال، “ناقشنا مع مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، أنتوني ماركوس، القضايا الاقتصادية الخاصة بالشأن الليبي والعمل على رفع الحصار النفطي والآثار الناجمة عن قفل الموانئ النفطية التي تعود بالسلب على الميزانية العامة للدولة”.

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