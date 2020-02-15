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معيتيق يختم زيارة استمرت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في ختام زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت أربعة أيام واختتمت، إنه ناقش مع مستشار الرئيس الأمريكي مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدم امتثال “القوات المهاجمة” لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، وتداعيات استمرار إغلاق حقول النفط.

وأضاف، “لقد اجتمعنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية مع نائب الوزير لشؤون المغرب وشمال أفريقيا ومصر، هنري ووستر، وبحثنا خلاله الوضع العام في ليبيا وتداعيات استمرار إغلاق الحقول النفطية وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وملفات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين”.

وتابع، “كما التقينا قبل جلسة استماع الكونجرس الأمريكي حول ليبيا مع النائب، توم مالينوفسكي، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول تداعيات العدوان على طرابلس وإغلاق الحقول النفطية التي ستعود بالسلب على اقتصاد البلاد مالم يتم استئناف العمل فيها على وجه السرعة”.

وقال، “ناقشنا مع مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، أنتوني ماركوس، القضايا الاقتصادية الخاصة بالشأن الليبي والعمل على رفع الحصار النفطي والآثار الناجمة عن قفل الموانئ النفطية التي تعود بالسلب على الميزانية العامة للدولة”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • الامريكان مثل الاخوان لاعهد لهم ولا امان من يدفع لهم اكثر يسمع منهم كلام جميل حتى لو كان ارهابى حقير كما راينا من قبل بعد ان دفع تميم ثمانية مليارات دولار للامريكان لتوسيع قاعدتهم فى قطر استضافه ترامب واثنى على مادفعه وطلب منه المزيد وسط ضحكات وسخرية الصحفيين الامريكان اما هذا المعتيق فيحمل معه مائة مليون دولار لاتكفى الا لمقابلة نائب وزير لانه حقير !!!

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