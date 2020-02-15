داخلية الوفاق: ضبط متهم بجريمة قتل شرق طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهم بقتل شخص في منزله بمنطقة الزطارنة شرق العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن مركز شرطة وادي الربيع تلقى معلومات بوجود جثة بأحد المنازل بمنطقة الزطارنة وعليها أثار إطلاق رصاص وجرى من خلال التحاليل التعرف على جثة المجني عليه ( ع س أ س).

وأوضحت الوزارة أنه بعد جمع المعلومات والتحري تمكن أعضاء مديرية أمن تاجوراء وبالتعاون مع قوة المهام الخاصة من ضبط المدعو ( ع. م.ع. ش) مواليد 2000 ليبي الجنسية بتهمة قتل المجني عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المتهم لمركز شرطة وادي الربيع ومن ثم إحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.