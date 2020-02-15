اخبار ليبيا الان

داخلية الوفاق: ضبط متهم بجريمة قتل شرق طرابلس

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهم بقتل شخص في منزله بمنطقة الزطارنة شرق العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن مركز شرطة وادي الربيع تلقى معلومات بوجود جثة بأحد المنازل بمنطقة الزطارنة وعليها أثار إطلاق رصاص وجرى من خلال التحاليل التعرف على جثة المجني عليه ( ع س أ س).

وأوضحت الوزارة أنه بعد جمع المعلومات والتحري تمكن أعضاء مديرية أمن تاجوراء وبالتعاون مع قوة المهام الخاصة من ضبط المدعو ( ع. م.ع. ش) مواليد 2000 ليبي الجنسية بتهمة قتل المجني عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المتهم لمركز شرطة وادي الربيع ومن ثم إحالته للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • واين قاتل البكوش ياداخلية حريم السلطان ولماذا لاينفذ امر القبض على الصندوق المتهم بالشروع فى قتل وزير المالية رغم انه فى طرابلس ومكانه معروف ولكنه فوق القانون

    رد