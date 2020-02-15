بركان الغضب: مقتل 3 أشخاص في مسلاتة -أسماء

اتهمت عملية بركان قوات الجيش بقتل شابين ليبيين إثنين من مدينة مصراتة وعاملا أجنبيا أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة.

واتهمت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، قوات ترهونة التابعة للجيش بالقيام، ليلة أمس الجمعة، بالقبض على “إثنين من شباب مصراتة على الهوية (احمد صالح المحيشي و علي الياس المحيشي) وعاملاً أجنبياً أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة.

وأضافت انهم أخطأوا الطريق ليتجهوا إلى بوابة الكريش عن طريق الخطأ” والتي تقع تحت سيطرة الجيش فقام “بالقبض عليهم وتصفيتهم ثم ألقى بجثتهم صباح اليوم على قارعة طريق في منطقة الشريدات”.

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