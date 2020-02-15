العرادي ينتقص من كلمة حفتر أمام المتظاهرين يوم الجمعة ويصفه بـ “المتخلف”

أخبار ليبيا24

انتقص القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والعضو المؤسس في حزب العدالة والبناء، عبدالرزاق العرادي، من كلمة القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، التي ألقاها هاتفيًا في متظاهرين احتشدوا للتظاهر من أجل “إيقاف الإرهاب” في ليبيا، والتي أكد فيها أن قوات الجيش الوطني أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس، وأنه لا رجوع عن تحريرها.

وهاجم العرادي، القائد العام للجيش الوطني، واصفًا إياه، بـ “المتخلف”، حيث قال على تويتر، “قال لا رجوع نحن على تخوم طرابلس. يا حفتر يا “مُتخلف” أنت على تُخومها منذ عشرة أشهر، وبإذن الله لن تدخلها وستسحق على أسوارها أنت ومرتزقتك”.

وفي تغريدة أخرى، يوم الجمعة، قال العرادي: “في عيد الحب، كي لا ننسى. في مثل هذا اليوم من سنة 2014 أعلن اللواء المتقاعد خليفة بلقاسم حفتر انقلابه على المسار الدستوري؛ جمّد الإعلان الدستوري وأعلن أن أعضاء المؤتمر الوطني العام أهداف مشروعة، فحوّل الصراع السياسي السلمي إلى صراع مسلح دموي”.

وأضاف، “أدخل البلاد في حمام من الدماء؛ أهدر المقدرات ودمر الاقتصاد وضيع الأمل وزرع الأحقاد ونشر الكراهية وعبث بالنسيج الاجتماعي”.

وألقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، يوم الجمعة، كلمة عبر الهاتف، في حشود بساحة الكيش ببنغازي، تظاهروا تحت شعار “إيقاف الإرهاب” أكد فيها أن قوات الجيش الوطني على “تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدني من تحريرها”. وأضاف، “نطمئنكم أنه لا رجوع عن بلوغ الهدف وإن استنجدوا بمرتزقة العالم أجمعين”.

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