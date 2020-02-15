اليوم السبت: الإعلان عن تركيبة حكومة الفخفاخ

من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ, مساء اليوم السبت 15 فيفري 2020, تركيبة حكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

في الأثناء, ينعقد خلال هذه الساعات اجتماع مجلس شورى حركة النهضة للنظر في نتائج اللقاء الذي أجراه رئيس الحركة راشد الغنوشي أمس مع المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفخاخ للحسم في الموقف النهائي من الحكومة بالتصويت للحكومة من عدمه.

وأكد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن النهضة متمسكة بحكومة وحدة وطنية, مسجلا في الصدد ذاته تجاوب الفخفاخ مع ما جاء في المؤتمر الصحفي لمجلس الشورى أمس الجمعة.

وكان شورى النهضة قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس أن النهضة لن تمنح ثقتها للحكومة الجديدة في شكلها الحالي, وهو ما اضطر الفخفاخ إلى تأجيل عرضها على رئيس الجمهورية الذي كان مقررا أمس الجمعة.

إلى ذلك, رفض رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي, اليوم السبت, الدعوة التي وجهها إليه الفخفاخ لإطلاعه على تركيبة الحكومة.

وأكد القروي أن قلب تونس ليس معنيا بتشكيل الحكومة ورافض للمسار الذي تمت به.