بعد كلمته بساحة الكيش .. زايد : لا حل سياسيًا في وجود حفتر

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، تصريحات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر حول عزمه السيطرة على طرابلس، بأنها محاولة إلى سعيه طيلة الفترة الماضية لكسب الوقت بهدف تجديد “هجومه” على طرابلس بعد حشده مزيدا من القوات والعتاد.

عماري وصف – في تصريحات لـ”الجزيرة نت” القطرية الداعمة للجماعات الإرهابية – القائد العام خليفة حفتر بـ”المجرم” الذي يصر على استمرار الحرب مع حكومة الوفاق، الأمر الذي يؤكد دور الدول الداعمة في إفساد الجهود الدولية والتمرد على القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار.

وأكد أنه لن يكون هناك حل سياسي بليبيا في ظل وجود حفتر، مؤكدا أن حكومة الوفاق مستعدة لدحر ما سماه “العدوان” وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر ألقى كلمة مسموعة على المتظاهرين في ساحة الكيش أمس الجمعة وسط بنغازي للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

وقال حفتر في كلمته “باسمى وباسم أبناء القبائل من منتسبي القوات المسلحة أحييكم من مرتفعات الرجمة معقل ثورة الكرامة الخالدة ورمز النضال والكفاح لتحرير البلاد من الإرهاب، وأكبر فيكم هذه الروح الوطنية العالية، وفي هذه الوقفة التاريخية للتعبير عن إرادتكهم الصلبة وعزيمتهكم الثابتة وإصراركم الأكيد على مواصلة الكفاح حتى النصر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24