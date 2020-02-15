خلال مظاهرات دعم لــ“بركان الغضب”.. أبوسهمين: سيتجدد اللقاء في بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

ألقى نوري أبوسهمين، مايسمي برئيس المؤتمر الوطني العام السابق، كلمة خلال مظاهرات مدينة مصراتة دعما لعملية بركان الغضب، قائلا: “نجدد العهد والمواثيق مع أهالي مصراتة، ونتمنى العودة للأسرى والمعتقلين”.

وأضاف أبوسهمين، في كلمته، “نتذكر ثوار بنغازي ودرنة، فالصمود بدأ من هناك وأصوات الحق تعالت ضد الدكتاتورية وضد حفتر المجرم وضد الانقلابيين”، متابعا: “ناضلت بنغازي بحرائرها وشيبها وشبابها، وناضلت درنة، وكان مدينة مصراتة القاعدة الخلفية لهذا الصمود، ولا زالت تدفع الثمن الغالي من فلذات أكبادها”.

وأردف: “لا نتمنى الحرب لمصراتة، بل نتمنى لها السلام والرقي، وأن ينطلق الأمن والأمان منها، كما كانت مصراتة في 2011م عنوانا للدفاع عن الوطن ووحدته، واليوم دافعت بشيبها وشبابها عن العاصمة طرابلس، وأرجعت إلى حضن الوطن مدينة سرت، وقضت على الدواعش والإرهابيين”، حسب قوله .

واستطرد: “اليوم نجدد العهد وسيتجدد اللقاء في بنغازي ودرنة وجنوبنا الحبيب قريبا بإذن الله، وأيضا المدن التي قيدت بقيود الدكتاتورية ومنظومة الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية، ستتحرر بإذن الله”.

واختتم كلمته “لن نقاتل من أجل كرسي أو من أجل منصب سياسي، بل نقاتل لردع المعتدي ولنقضي على الدكتاتورية”، حسب وصفه .

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