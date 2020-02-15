بوجواري: نتيجة الحرب على الإرهاب.. نسبة الدمار في بنغازي وصلت إلى 30%

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، أن نسبة التدمير في المدينة وصلت إلى 30%، نتيجة الحرب على الإرهاب والميليشيات المسلحة، فضلا عن تدمير محطات رفع وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي وتفجير الجسور.

وأشار بوجواري في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى أن الحرب تسببت في تضرر أكثر من ألفي سرير في جميع مستشفيات بنغازي، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار، وتردي البنية التحتية، منوها بتسرب الكثير من المواد الضارة من قنوات الصرف الصحي، ما يتسبب في تلوث الشواطئ وخلق مشكلات بيئية عديدة.

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