الدينار يبدأ الأسبوع بتراجع.. والذهب يرتفع

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الرئيسية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزلتين مع عودة التداولات اليوم السبت بعد موجة انخفاض سجلتها في نهاية الأسبوع الماضي بسبب فتح مصرفي الوحدة حجز معاملات بطاقات مخصصات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار، واستمرار ضخ النقد الأجنبي من المصرف المركزي.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.24 مرتفعا قرشين بالمقارنة مع نهاية التداول الخميس الماضي، وسجل الدولار على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا 4.21 دنانير.

وارتفع اليورو هو الآخر بشكل طفيف وتم تداوله بـ4.57 دنانير، اما الذهب عيار 18 كسر فقد ارتفع بمقدار دينار وبيع مساء اليوم بـ154 دينارا للغرام.

بدورها صعدت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ70 قرشا، أما الجنيه المصري فقد تم تداوله بمنطقة امساعد بربع دينار للجنيه.

وشملت حالة الارتفاع هذه أيضا الدينار التونسي الذي بيع في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس “راس اجدير” بـ1.52 دينار

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