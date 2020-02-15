ناطق حربي بقوات الوفاق يطالب بمسح مدينة ترهونة بصواريخ غراد ؟؟؟

أخبار ليبيا24

طالب عبدالمالك المدني، الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، آمر غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، بمسح مدينة ترهونة بصواريخ الغراد.

وقال المدني، في تدوينة على فيسبوك، “إلى آمر غرفة العمليات المشتركة.. لا وقت للمجاملة، يجب الرد على المليشيات الإرهابية في ترهونة فوراً ودون أي تردد يا غرفتنا”.

وأضاف، “قتلوا الأبرياء، قصفوا المطارات، دمروا البيوت، نكلوا بالجثـث؛ فالأفعال التي يقوموا بها لا تمت للإسلام بأي صلة!”.

وقال، “الحل ساهل جدًا، 3 سيارات غراد يتم توجيهها وتصفيرها على المواقع التي تختبئ بها مليشيا الكاني واتباعها داخل مدينة ترهونة، ومن ثم التعامل معهم فوراً وبكل حزم، فلقد بلغ السيلُ الزُبى!”.

وتابع المدني، يقول: “لا نريد أحد أن يتفلسف علينا ويحدثنا عن اتفاقات قبلية وشرك النسيج الاجتماعي؛ فهؤلاء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يجب الرد على هذه المدينة الظالم أهلها”.

وفي تدوينة أخرى، كتب الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها أمميًا، يقول: “عندما نطالب بتحرير قاعدة الوطية أو مدينتي ترهونة وبني وليد يأتينا الرد من اللواء أسامة الجويلي بأننا لا نريد تمزيق النسيج الاجتماعي!”.

وأضاف، “قاعدة الوطية طيرانها لم يرحم أحد بما فيها أبناء الزنتان وطائرات الشحن التي تجلب المدرعات والآليات والأسلحة والذخائر والمرتزقة لم تتوقف والتحشيد فيها على قدمٍ وساق. مدينة ترهونة صعاليكها ومجرميها لم يستثنوا أحد، من صواريخهم وقذائفهم العشوائية التي يمطرون بها أحياء العاصمة طرابلس وأهلها الآمنين ولم يسلم منهم أحد في بواباتهم والقبض على الهوية والتعذيب والتصفية”.

وقال، “مدينة بني وليد مطارها يمد مليشيات ومرتزقـة مجرم الحرب حفتر بالسلاح والذخائر والعتاد ويتخذها المرتزقة السوادين والتشاديين ممرًا أمنًا لتحركاتهم وخط إمداد لأرتالهم؛ فبالله عليك عن أي نسيج اجتماعي تتحدث يا سيادة اللواء”.

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