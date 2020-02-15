ندوات توعوية للمرشدات النفسيات بسبها

أخبار ليبيا24

نظم مكتب التربية والتعليم بسبها صباح اليوم ندوة توعوية تستهدف الأخصائيات الاجتماعيات والمرشدات النفسيات بمدارس المدينة.

من جهتها اوضحت مدير مكتب الإرشاد النفسي بمكتب شئون التربية والتعليم بسبها زينب الإحيرش لأخبار ليبيا24، إن المكتب يسعى لتفعيل دور المرشد النفسي، وإفساح مجال ومساحة أكبر لهذا الدور داخل المؤسسات التعليمية، من خلال التعاون مع إدارات المدارس والأخصائيين الاجتماعيين، وايضا المعلمين وأولياء الأمور، وهو ما يتطلب الزيادة من مهارات وقدرات المرشدين النفسيين حسب وصفها.

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