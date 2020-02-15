اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت

عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت اجتماعها الأول الخميس بالعيادة المجمعة بالمدينة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى خلال الاجتماع عرض الخريطة الوبائية العالمية والمحلية لفيروس كورونا والإجراءات التي اتبعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل خطر دخول الفيروس إلى ليبيا.

واتفق المشاركون في الاجتماع على إطلاق حملة توعوية داخل بلدية سرت الأربعاء المقبل بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتحديد أماكن للحجر والعزل لتجهيزها في حال حدوث أي طارئ

ويترأس لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت من محمد احمودة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت وبعضوية كل من عبدالله محمد عبدالله ممثلا عن مستشفى ابن سينا التعليم، محمد أحمد ضو ممثلا عن كلية الطب البشري بجامعة سرت، فاطمة محمد فرهود ممثلا عن مجمع العيادات سرت، هيثم المهدي بوغرسة مشرف الرصد والتقصي بمستشفى ابن سينا التعليمي، ضي عبدالله ضي ممثلا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، محمد عبدالرحمن إدريس مدير الرعاية الصحية الأولية، الفيتوري محمد الطروق مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء سرت، خلف الله يوسيف خلف الله مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية مطار سرت، بشير علي فرج ممثلا عن بلدية سرت، أحمد حمادي الأمين مكتب الإعلام بالخدمات الصحية.