دلالات مظاهرات بنغازي وكلمة حفتر

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن المظاهرة الشعبية التي خرجت يوم أمس في ساحة الكيش بمدينة بنغازي أكدت على الثوابت واللحمة الوطنية ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وبرهنت من جديد على أن القتال في طرابلس بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة ليس جهويا أو قبليا أو قتالا بين إقليم برقة وإقليم طرابلس، أو قتالا بين الشرق والغرب.

أوضح السعيدي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن الرسائل التي بعثها المتظاهرون كانت في غاية الأهمية، كما أن الرسائل التي بعث بها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر للمتظاهرين كانت هي الأخرى معبرةً عن الثوابت التي رفعها الجيش وهي التخلص من التشكيلات المسلحة.

وحول المسار السياسي الذي من المتوقع انعقاده قريباً برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أكد السعيدي أن مجلس النواب وضع خمسة شروط من أجل الموافقة على المشاركة في جولات الحوار، على رأسها انتظار ما ستسفر عنه جولات المسار التفاوضي العسكري أو ما يعرف بلجنة 5+5 التي أنهت لقاءاتها الأولى قبل أيام.

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