الكشف عن أسباب إلغاء حفل ” الرابر التونسي كافون ” في طرابلس

ليبيا – كشفت مصادر مقربة من اللجنة اللجان المشرفة على الإحتفالات في طرابلس عن ضغوط قالت أن المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني يمارسها بشأن إحتفالات ” 17 فبراير ” .

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها في حديث لـ المرصد اليوم السبت أن الغرياني وقيادات في دار الإفتاء يمارسون ضغط لإلغاء بعض الأنشطة الفنية المزمع إقامتها وسط طرابلس يوم 17 فبراير القادم لعدة أسباب منها حديثهم عن الإختلاط رغم الإجراءات المتخذة للفصل بين الجنسين في الساحة .

وأضافت أن هذه الضغوط تحولت إلى ما يشبه تهديد ضمني للقائمين من قبل بعض الجماعات المسلحة الموالية للغرياني ضمن من يطلقون على أنفسهم ” عملية بركان الغضب ” بدعوى أن الوقت غير مناسب للإحتفال والفن بينما يرابط المقاتلون على الجبهات إضافة لحديثهم عن هدر أموال يجب أن يذهب لدعم القتال .

ومن بين أبرز الضغوطات التي مورست كانت موجهة لإلغاء حفل فنان الراب التونسي أحمد لعبيدي الملقب ” كافون ” وقد أعلن الأخير بدوره بعد ظهر اليوم السبت إلغاء الحفل في طرابلس دون إعلان الأسباب ما يؤكد صحة ما أعلنته هذه المصادر ، كما رفض الرافضون هذا الفنان تحديدًا بسبب نوع الفن الذي يمتهنه وهو ” الراب ” معتبرينه فنًا للرذيلة والفجور إضافة لرفضهم لهم بدعوى سجنه في تونس سنة 2014 بقضية مخدرات .

وأكدت المصادر ذاتها أن التوجه الذي ينشده الغرياني ومن في فلكه هو أن تكون المنصة مخصصة للتحشيد والخطابة الثورية وإبراز بعض الشخصيات وإعطاء كلمات حماسية مع بث بعض الأعمال الإنشادية والفنية المعينة التي أُنتجت منذ مابعد أبريل الماضي إضافة لأعمال تؤيد ما يسمى ” ثوار بنغازي ” .

وأشارت إلى أن اللجان باتت في وضع محرج لاسيما مع تفاهماتها التي عقدتها مع أطراف الحفل ، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى حل وسط لا يلغي الإحتفال من خلال الإستعانة ببعض الفنانيين الليبيين على أن تقتصر الأغاني على ” الأغاني الوطنية والتحفيزية ” بشأن الحرب في طرابلس .

جدير بالذكر أن الغرياني قد ندد العام الماضي بالإحتفال الذي أحيته الفنانة التونسية نوال غشام بعد طول غياب عن ليبيا كما ندد في العام السابق بحفل أسماء سليم متهمًا منظمو الحفل بجلب ” إمرأة عريانة ” لميدان الشهداء .

المرصد – متابعات

بالفيديو | الغرياني : منظمي حفل فبراير فى طرابلس جلبوا ” مرأة عريانة ” للإحتفال بالثورة

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