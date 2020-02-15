لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصال

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن قائد الجيش خليفة حفتر ليس رمزا للانفصال، بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا، وباعتراف مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

وأضاف “نريد أن تكون ليبيا موحدة وأن لا يتم تدميرها، إنه لا بد من احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول”.

ودعا لافروف لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية، مشددا على ضرورة تقارب الأطراف الليبية لإعادة إعمار بلادهم.