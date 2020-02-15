الأمم المتحدة : ليبيا تحوي أكبر مخزون سلاح غير مراقب في العالم

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء التطورات العسكرية في ليبيا، وكشفت في تقرير لها عن أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، محذّرةً من تأثير انتشار هذه الأسلحة في تهديد حياة المدنيين.

وأبدى التقرير الأممي تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة المقدرة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد. ونبّهت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام “أنماس” من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها حياة المواطنين.

التقديرات الأممية أشارت إلى أن عدد قطع السلاح في البلاد بلغ 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يُسَجَّل في أي بلد آخر خلال الأعوام الـ40 الماضية.

هذا التحذير جاء خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين أنذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأضاف التقرير أن “الاجتماع يأتي بعد أشهر من استمرار القتال، لا سيّما في ضواحي العاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر”.