الأمم المتحدة: ليبيا تضم أكبر مخزون أسلحة غير مراقب في العالم

أخبار ليبيا24

كشفت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس) أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، محذّرةً من أن انتشارها يهدد حياة المدنيين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين حذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، إلى وجود 20 مليون “قطعة من الذخائر” في ليبيا.

وقال بوب سدون، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، إن الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب.

وأضاف: “للأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجددا في الكثير من المناطق بسبب القتال.”

وأوضح أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا.

وقال بوب سدون، “لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاما من حياتي العملية”.

وأشارت (أنماس) إلى أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، وبالإضافة إلى عدد القتلى.

وأوضحت أن الألغام، تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في الأرض.

كما أنها تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحرم الناس من مصادر كسب العيش وتعيق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب ونشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية.

وذكرت، أنه لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، كما أنها تستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة.

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