إدارة التفتيش والمتابعة بالصحة الليبية تطلع على الأوضاع الصحية بمستشفي الكويفية ببنغازي

بنغازي 15 فبراير 2020 (وال) – أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الفسي فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية فجائية لمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسى العمامي.

وأوضح الفسي، أن الهدف من الزيارة الفجائية التي أجريت فجر اليوم من الساعة الثانية فجرًا واستمرت حتى الساعة الخامسة صباحًا، جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير عمل المستشفى والإطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وحيث تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة عدد من الأقسام الايوائية قسم الدرن نساء وقسم الدرن رجال وقسم الازمة رجال وقسم الأزمة نساء وقسم الملاحظة(HDU) وتفقد قسم العيادات الخارجية وقسم المختبر الطبي وقسم الحركة، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة و ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج. (وال – بنغازي)

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