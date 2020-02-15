مساع لتوفير قبول للطلاب الليبيين في فرنسا

اجتمع رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف مع منسق العلاقات الدولية بمجلس رؤساء الجامعات الفرنسية البرفسور جون لك نايل، في إطار مد جسور التواصل بين الجامعة والعالم الخارجي.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط، أهمها عقد شراكة حقيقية مع الجامعات الفرنسية وفي هذا الإطار تم طرح مقترح بعقد اجتماع يضم جامعات ليبية مع نظائرها من الجامعات الفرنسية وبحث إمكانية إعداد اتفاقيات بالتنسيق مع المجلس الفرنسي لتوفير قبول أكاديمي للطلاب الليبيين.

وناقش الاجتماع استقبال أعضاء هيئة التدريس بالإجازة العلمية على أن يتم التنسيق مسبقا قبل موعد الإجازة بفترة تصل من 4 شهور إلى سنة. كما تناول الاجتماع المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية كلجان علمية مشتركة مع الجامعات الفرنسية، ودعم استقبال الطلاب في دورات قصيرة وطويلة وعلى وجهه الخصوص في مجال الصناعات النفطية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء آخر قريبا للتنسيق بشأن اجتماع يضم عددا من الجامعات الفرنسية والليبية.

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