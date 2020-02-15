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مستشفى الحرابة يتلقى معدات وأجهزة مهمة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مستشفى الحرابة القروي، في الجبل الغربي، شحنة من المعدات والأجهزة الطبية، منها تجهيزات متكاملة لعمليات الجراحة والموجات فوق الصوتية.

وتضمنت الشحنة أيضا منظارا لإجراء العمليات الجراحية، وأجهزة أشعة وتعقيم مركزي، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض، إضافة إلى أسرة مخصصة للعناية الفائقة وأجهزة حقن وريدي وأجهزة للإنعاش والصدمات الكهربائية، إلى جانب أسرة إيواء وطاولات خاصة بإجراء العمليات الجراحية.

وتأتي هذه الشحنة ضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق بهدف دعم القطاع الصحي في عدد من المناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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