لافروف : المشير خليفة حفتر ليس رمزاً للانفصال

العنوان_ميونيخ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ليس رمزا للانفصال بل هو أحد طرفي النزاع في البلاد وذلك حسب اعتراف مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد اليوم السبت، في ألمانيا، إن بلاده تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم وتحقيق الاستقرار.

وأضاف “لافروف” إن يجدد دعوة موسكو لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية.

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أنه يجب دعم المقاربة بين الأطراف الليبية لإعادة إعمارها وتحقيق الأمن بها.

وينعقد مؤتمر ميونخ الأمني سنويا في ألمانيا منذ عام 1963م؛ لبحث سياسات الأمن العالمي، وتكمن أهميته في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام.