جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يلقي القبض على تنظيم عصابي يقوم بالمتاجرة وتهريب القطع الآثرية

بنغازي 15 فبراير 2020 (وال) – ألقى جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي، وفي عملية نوعية وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز النقيب فرج اقعيم، القبض على تنظيم عصابي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار .

وتم تحويل الجناة والمضبوطات، إلى سيادة رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية الأستاذ علي ماضي، لإتمام الإجراءات القانونية، وكان من بينها معاينة القطع، وإعداد تقريرا حولها، من قبل مراقب آثار بنغازي، والتأكد من أن المضبوطات قطع آثرية أصلية .

وكانت القطع الآثرية المضبوطة هي عبارة عن عدد من المنحوتات، الرخامية تعود للعصر الروماني، وعدد من القطع الفخارية من الأثاث الجنائزي، وقطع عملة منها البرونزي والفضي، وختم وخاتم وبعض من الحلي، وبعض المضبوطات من العقيق والأصداف البحرية .

ولإتمام الإجراءات النهائية وصل رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، يرافقه كل من مدير إدارة الشرطة السياحية وحماية الاثار بالمنطقة الشرقية العقيد فوزي عبدالونيس، و مدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازن السيد صلاح سعدالله آدم، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية، لمقر النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام المعاينة النهائية تمهيدًا لاستلامها . (وال – بنغازي)

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