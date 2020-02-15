السراج مُهاجما حفتر: “يسعى للسلطة ولو على جثث الليبيين”

شن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، هجوما لاذعا على القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، واتهمه بالسعي للسلطة “ولو كان على جثث جميع الليبيين”، وذكر أن الرهان عليه “خاسر وثبت فشله”، وفق وصفه.

وقال السراج في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، مساء السبت، إن “الخروقات زادت منذ صدور قرار مجلس الأمن ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا”، وأضاف “لم يسبق للطرف المعتدي أن التزم بالتفاهمات.. والتراجع صفة ملازمة له ونحن نواصل الحذر لأننا ندرك أنه ليس لنا شريك للسلام”.

وأكد السراج أنه إذا لم تتخذ الإجراءات الدولية الصارمة لوقف الخروقات فستزداد ضراوة، مشيرا إلى أن قوات الوفاق سترد على الخروقات، وأن الأولوية ستكون لدعم الجبهات ومحاور القتال.

ولفت السراج إلى أن المسار السياسي يتعثر بسبب مواقف بعض أعضاء مجلس النواب في طبرق، مبينا أن هذا المسار لن يحقق نتيجة في ظل الخروقات.

وبشأن إغلاق المنشآت النفطية وتراجع الإنتاج، بيّن السراج أن الخسائر فاقت الـ1.4 مليار دولار والرقم يرتفع كل يوم، وقال إن “غياب العقاب يشجع على التمادي.. والأحمق الذي قام بهذا الفعل لا يعرف نتيجته”، مضيفا أن الذين أغلقوا النفط ستصدر ضدهم بطاقات حمراء وعقوبات دولية.

وكشف رئيس المجلس الرئاسي أنه شرع باتخاذ إجراءات قانونية بحق من أقفل النفط، موضحا أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى أزمة مالية وكارثية، كما ستواجه موازنة 2020 عجزا بسبب الإقفال وستُخفّض إلى مستوياتها الدنيا.

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