الحكومة الليبية تفتتح محطة سيدي منصور الكهربائية المحمولة

العنوان_بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم السبت، محطة سيدي منصور المحمولة 220-30 kV.).

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فإن وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، حضر مراسم الافتتاح، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدراء الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

وخلال مراسم الافتتاح، استمع الثني إلى شرح مفصل عن كيفية العمل بالمحطة وأهميتها، باعتبارها من المشاريع الهامة والاستراتيجية والتي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من سيدي خليفة حتى منطقة توكرة شرق مدينة بنغازي.

ولفت البيان، إلى أن هذه المحطة تعمل من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأيادي ليبية خالصة.