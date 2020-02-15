المحجوب: الميليشيات مصرة على استمرار إطلاق النار وخرق اتفاق برلين

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إن الجيش الليبي يمتثل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه يرد على أي خروقات تقوم بها المليشيات.

المحجوب أوضح في تصريحات أدلى بها لوكالة سبوتنيك، أن المليشيات مصرة على استمرار إطلاق النار وعدم الانصياع لتفاهمات برلين، وأن الاشتباكات استمرت على مدار الأيام الماضية بشكل متقطع، مشيرا إلى أنه في حال عدم توصل المجتمع الدولي لأي حل بشأن وضع المليشيات فلن تكون أمام الجيش سوى العمليات العسكرية للقضاء عليها، ومبينا أن وجود المليشيات هو ما يمنع إقامة الدولة والاستقرار في البلاد.

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