على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.. الخارجية المصرية تشدد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

ليبيا – على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إن شكري نوّه لأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين.

ولفت إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ليبيا وسبل الدفع بحل سياسي شامل.

كما أكد شكري على ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشدداً على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.