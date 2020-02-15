شكري يبحث مع مستشار الأمن القومي الألماني سبل حل الأزمة في ليبيا

التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم، مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن اللقاء بحث مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في ليبيا، وسبل الدفع بحل سياسي شامل، حيث أكد شكري على ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشددا على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

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