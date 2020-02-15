وزارة الصحة تتفقد مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم، زيارة تفقدية فجائية لمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بمدينة بنغازي، بناء على تعليمات وزير الصحة.

ووفق الوزارة فإن الهدف من هذه الزيارة الفجائية هو الوقوف على سير عمل المستشفى والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

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