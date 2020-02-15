تنظم شركة الخبراء الدولية للمعارض والمؤتمرات جائزة التميز الاولى للتمور ومنتجاتها وذلك على هامش الملتقى العالمي لمكافحة افات النخيل العابرة للحدود ( سوسة النخيل الذي سيقام بفندق كورنتيا بطرابلس يوم 14 مارس القادم .

وتستهدف الجائزة شركات تصنيع وتسويق التمور ومنتجات النخيل والمصممين والمطابع الخاصه بتجهيز علب تغليف التمور و الاسر المنتجه او المصانع المتخصصه في تطوير منتجات النخيل واصحاب مزارع انتاج النخيل والمخترعين والمبتكرين في مجال زراعه وتسويق منتجات النخيل.

وقالت الشركة في منشور عام لها ان جائز التميز الليبية الاولى للتمور ومنتجاتها تهدف للمساهمة في تطوير وتنمية انتاج التمور والصناعات القائمة عليها وغرس روح المنافسة والتميز والابتكار بين المزارعين والقائمين على شجرة النخيل وسيكون التنافس على جانب التعبئه والتغليف لما لها من اهميه في ترويج وتسويق التمور داخل وخارج ليبيا .