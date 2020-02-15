القائد العام يستقبل وفداً من أعيان و مشائخ قبائل ورفلة

العنوان_الرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر وفداً من أعيان ومشائخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد ، وممثلي كافة المكونات الإجتماعية بالمدينة في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة .

وعبر الوفد عن دعم قبائل ورفلة وإنحيازها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب ، كما أكدوا عن رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق غير الدستورية لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي .

كما عبّر القائد العام عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم في شؤون البلاد حسب المكتب الإعلامي للقيادة .