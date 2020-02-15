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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

15 February, 2020

وجه مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان ضباط التحقيق بالمراكز بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عويدان شدد خلال الاجتماع الذي عقده مدير الأمن اليوم السبت بضباط التحقيق بالمراكز على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق ووصولا بإحالة المتهمين للنيابة.

وأكد مدير الأمن على ضرورة إعطاء أهمية قصوي للأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى، دون إهمال سواء للضباط أو ضباط الصف أو الأفراد داخل المراكز في تعاملهم مع المواطنين أثناء ترددهم للتبليغ أو المراجعة، مع مراعاة المعايير الحقوقية أثناء الاحتجاز.