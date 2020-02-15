دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي

بنغازي 15 فبراير 2020 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم السبت ( محطة سيدي منصور المحمولة 220-30 kV.).

وحضر مراسم الافتتاح وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، والسادة مدراء الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

وخلال مراسم الافتتاح، استمع دولة الرئيس إلى شرح مفصل عن كيفية العمل بالمحطة وأهميتها، باعتبارها من المشاريع الهامة والاستراتيجية والتي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من ( سيدي خليفة – حتى منطقة توكرة ) شرق مدينة بنغازي.

وتعمل هذه المحطة من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأيادي ليبية خالصة.

وأطلع السادة مهندسي الشركة، دولة رئيس مجلس الوزراء على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، الحلول اللازمة لإنهائها.

وفي هذا الصدد ثمن السادة في الشركة، على هذه الزيارة من دولة الرئيس والدعم المقدم من الحكومة الليبية والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ، للشركة العامة للكهرباء في توفير الاحتياجات والتي كان لها الدور الهام في التحسن الملحوظ في الشبكة واستقرارها . (وال – بنغازي)

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