بوغدانوف ينفي مزاعم أردوغان حول وجود شركات روسية عسكرية خاصة تعمل في ليبيا

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.

ميونيخ – سبوتنيك. وقال بوغدانوف، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تعليقا على تصريحات أردوغان: “هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع”.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، إن وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي هما من يديران مجموعة “فاغنر” في ليبيا.

وأكد أردوغان، في تصريحات عقب عودته من زيارة في باكستان، اليوم السبت، ونقلها إعلام تركي: “وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الروسية هما من يديران مجموعة فاغنر في ليبيا”.