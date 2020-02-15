اللواء الهمالي: عفو يشمل قضايا “الغياب والهروب”

أجرى اللواء الركن عبدالله نورالدين الهمالي، الذي كلف مؤخرا من القيادة العامة للجيش الوطني، آمرا لمنطقة الزاوية العسكرية، زيارة إلى العجيلات قام خلالها بجولة على الوحدات والمعسكرات في المدينة.

ووجه اللواء الهمالي كلمة إلى كل العسكريين بالمنطقة الغربية، من ضباط وضباط صف وجنود وحتى العسكريين التابعين لحكومة الوفاق، دعاهم فيها إلى الالتحاق بوحدات الجيش الوطني مع وعد بصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم.

وأكد الهمالي أنه سيتم العفو عمن لديه قضايا غياب وهروب، محذرا في الوقت نفسه كل العسكريين المتخلفين عن واجبهم أو من يواصل التحاقه بالتشكيلات المسلحة.

وعقد آمر المنطقة اجتماعا بمعسكر 94 مع عدد من منتسبي الجيش، وآخر بمسرح مدينة العجيلات حضره ضباط من منطقة الزاوية العسكرية وعدد من الحكماء والأعيان بالمنطقة الغربية وعدد من منسقي القيادات الاجتماعية.

وتأتي الزيارة في إطار لم شمل أبناء المنطقة الغربية وتكاتف الجهود لدعم الجيش الوطني في معركته ضد الإرهاب.

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