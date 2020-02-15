الثني يفتتح محطة كهرباء سيدي منصور في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، صباح اليوم السبت، محطة كهرباء محولات سيدي منصور جهد (220 – 30) كيلو فولت.

وتعتبر محطة كهرباء سيدي منصور من المشاريع الهامة والاستراتيجية والتي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من منطقة سيدي خليفة إلى منطقة توكرة شرق مدينة بنغازي.

وسيشرف على عمل هذه المحطة من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبكوادر ليبية خالصة.

وقد تحدث مهندسي شركة الكهرباء مع رئيس مجلس الوزراء على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، والحلول اللازمة لإنهائها.

وثمن مهندسو الشركة، على زيارة الثني والدعم المقدم من الحكومة الليبية والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة للشركة العامة للكهرباء في توفير الاحتياجات والتي كان لها الدور الهام في التحسن الملحوظ في الشبكة واستقرارها .

وقد حضر مراسم افتتاح المحطة وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعدد من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء.

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