حفتر يستقبل وفدا من أعيان ومشائخ ورفلة (صور)

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة، وفداً من أعيان ومشائخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد، وممثلي كافة المكونات الاجتماعية بالمدينة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للقيادة، فإن الوفد “عبّر عن دعم قبائل ورفلة وانحيازها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، كما أكدوا رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق غير الدستورية لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي”.

بدوره ثمن المشير حفتر العام مواقف قبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل للجيش الوطني في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي في شؤون البلاد.

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