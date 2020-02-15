«تعليم الوفاق» تحدد موعد إعلان مواصفات الامتحان النهائي لطلاب الإعدادية

حدد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم السبت، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري موعدًا للإعلان عن مواصفات الامتحان النهائي، وتحديد الدروس الملغاة في جميع المقررات الدراسية لمرحلة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

وقال جمعة إن اللجان التربوية المكلفة تحديد الأوزان النسبية، وتقليص مفردات المقررات الدراسية عاكفة هذه الأيام على وضع مواصفات الامتحان النهائي وتحديد الدروس الملغاة في جميع المقررات الدراسية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وأكد اهتمام الوزارة بطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتسخيرها كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الملائمة والمحفزة لهم، لافتًا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام الوزارة بالنسبة للإجراءات والترتيبات المنظمة للدراسة والامتحانات للمرحلتين.

وأوضح الوكيل أن الامتحان النهائي للشهادتين لن يتضمن أسئلة في الدروس الملغاة من مقررات الفصلين الأول والثاني، لافتًا إلى أن الأسئلة ستوزع على مستويات القياس المعرفية، وفقًا لما جاء في ورقة المواصفات الفنية للامتحان النهائي التى وضعتها اللجان التربوية.

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