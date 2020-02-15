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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

15 February, 2020

وصلت اليوم السبت ،أول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الاورام لأول مرة مند تأسيسة عام 2018 ،و تحوي هذه الشحنة المقدمة من الحكومة الليبية ،على محرك كهرباء حجم كبير حديث ،وعدد 50 فراش طبى للمركز للايواء وعدد 100 بطانية وعدد 100 وسادة طبية .

وأكد مدير الصحة سرت ،الدكتور خليفة محمد السيوى ،أن مساعدات اخرى ستصل تباعا تتعلق بالادوية الخاصة بالمرضى المسجلين بمنظومة المركز ،البالغ عددهم اكثر من مائتان وخمسون مريض ومريضة ،مشيرا ان العدد الاجمالى يتوقع اكثر من 600 حالة مرضية بسرت ،خاصة و أن عدد اخر مسجليين بمركزى مصراتة وصبراتة لعلاج الاورام يترددون علية لاخد جرعتهم الدوائية للعلاج وهناك عدد اخر من المرضى يعالج خارج ليبيا.