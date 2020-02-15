تقدر بحوالي “200” ألف طن.. “أنماس” : ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير خاضعة للرقابة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام “أنماس” من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها على حياة المواطنين.

وجاء التحذير الذي نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة، في تقرير، خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين حذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأضاف التقرير، أن الاجتماع يأتي بعد أشهر من استمرار القتال، لاسيّما في ضواحي العاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق وقوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، الذي فرض حصارا على المدينة في أواخر شهر أبريل الماضي.

وأكد زيادة الإنفاق على الذخائر، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية، حيث أشار المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، إلى وجود 20 مليون “قطعة من الذخائر” في ليبيا.

وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام “أنماس”، بوب سدون، إن الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، مضيفا: “مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجددا في الكثير من المناطق بسبب القتال”.

وأوضح أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا، قائلا: “لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاما من حياتي العملية”.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، شهد هذا العام مقتل وإصابة 647 مدنيا على الأقل، معظمهم في طرابلس، كما يُقدر عدد النازحين داخليا في ليبيا بنحو 343 ألفا خلال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 80% عن 2018م، حيث قال المسؤول في دائرة مكافحة الألغام: “إن الشعب الليبي هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن الذي طال أمده منذ 2011م”.

وأكد التقرير أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، وبالإضافة إلى عدد القتلى فهي تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في الأرض، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعيق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعيق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية.

وبحسب “أنماس”، لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة، وقد أنشئت دائرة الأمم المتحدة في عام 1997م، وتقوم بقيادة وتنسيق وتنفيذ جهود الأمم المتحدة للقضاء على الألغام الأرضية وأخطار المتفجرات والتخفيف من تأثيرها على حياة الناس.

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