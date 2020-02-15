القائد العام يستقبل وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة ورفلة

الرجمة 15 فبراير 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد، وممثلي كافة المكونات الاجتماعية بالمدينة في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة .

وعبر الوفد عن دعم قبائل ورفلة وانحيازها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، مؤكدين رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق غير الدستورية لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي .

ومن جهت، عبر القائد العام عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم في شؤون البلاد . (وال – الرجمة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال