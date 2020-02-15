لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصالية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ليس رمزا للانفصالية، حيث إنه يرأس أحد أطراف الصراع في ليبيا وهذا ما اعترفت به الأمم المتحدة.

وقال لافروف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، “حفتر ليس رمزا للانفصالية، فهو طرف في النزاع الذي يعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك المشاركون في مؤتمر، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية”.

ولفت لافروف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها، إلى جانب لاعبين آخرين، لمساعدة الليبيين على إعادة بناء ما تم تدميره من خلال انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في إشارة لتدخل حلف الناتو في العام 2011.

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