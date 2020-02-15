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لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصالية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ليس رمزا للانفصالية، حيث إنه يرأس أحد أطراف الصراع في ليبيا وهذا ما اعترفت به الأمم المتحدة.

وقال لافروف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، “حفتر ليس رمزا للانفصالية، فهو طرف في النزاع الذي يعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك المشاركون في مؤتمر، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية”.

ولفت لافروف إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها، إلى جانب لاعبين آخرين، لمساعدة الليبيين على إعادة بناء ما تم تدميره من خلال انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في إشارة لتدخل حلف الناتو في العام 2011.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المشير خليفة حفتر هو الرئيس المنتخب القادم بأمر الشعب رغم انف الخوان واردوغان فهو من يسيطر على المزيد من الاراضى الليبية ولم يبقى الا القليل جارى تحريره غد الزاوية وبعد غد مصراطة ثم اخيرا طرابلس وليشرب اردوغان وخونته من البحر كما حدث من قبل فى مصر التى اذدات قوة بفضل غباوة اردوغان وحد الشعب المصرى خلف جيشه الوطنى حتى اصبح اقوى الجيوش العربية والاسلامية والافريقية والتاسع عالميا بعد خمس دول كبرى مع الهند وكوريا الجنوبية ومتفوقا على تركيا واسرائيل والمانيا وايطاليا والقوة السادسة بحريا عالميا !!!

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