روسيا ترد على “مزاعم أردوغان” بشأن ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن موسكو على المستوى الرسمي تقود الحرب في ليبيا من خلال شركات عسكرية روسية خاصة، غير صحيحة.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، عندما طلب منه التعليق على مزاعم أردوغان، إن “هذا لا يتوافق مع الواقع والحالة الحقيقية للأمور”.

في وقت سابق من السبت، قال أردوغان في مقابلة مع محطة تلفزيون NTV إن روسيا تدير الحرب في ليبيا على أعلى المستويات، وأضاف أن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

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