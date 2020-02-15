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أردوغان: روسيا تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أروغان، روسيا بأنها تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى، بحسب ما نشرت وكالة رويترز عن قناة تلفزيونية تركية.

وقال أردوغان: إن “روسيا تدير الآن الحرب هناك على أعلى مستوى”، مجددا تأكيده على أن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، وفق ما نقلت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم السبت.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد عقدا اجتماعا في الثامن من يناير الماضي حول ليبيا، ووجها دعوة إلى أطراف النزاع في ليبيا من أجل وقف لإطلاق النار.

ليستجيب طرفي الصراع في ليبيا إلى الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو، وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في 12 يناير الماضي التزامهما بوقف إطلاق النار.

ولكن محاور العاصمة طرابلس لازالت تشهد من حين لآخر اختراقا لهذه الهدنة رغم تصويت مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، على قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

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  • السلطان المعتوه يتنفس الكذب فهو لا يدعم الخوان بل يبيع لهم السلاح والمرتزقة ويقبض الثمن وبعد اغلاق ابار النفط فلن يجد من يدفع له وراينا بعد وقف مصفاة الزاوية عن العمل وبالتالى مصادر تمويل المليشيات هناك فان الجيش يقترب من الامساك بالفار هناك بعد ان فقد اسلحته التى يشترى بها الزمم الخربانة وقرييا سنرى تحرير الزاوية كما حدث مع سرت ليضيق الخناق على المليشيات العثمانية فى قلب طرابلس وميس راطة

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  • اردوغان كلب محتار يحركه بوتن ضد ترامب ويحركه ترامب ضد بوتن لكى يتسلى عليه ويصفه بالاحمق ويستفيد من غباوته فى تحقيق مكاسب لامريكا كما حدث فى قضية خاششقى حيث وقع صفقة القرن مع السعودية واعطى خازوق لاردوغان الذى خسر السعودية وفى شمال سوريا حيث سيطر الامريكان على نفط دير الزور وتركوا له حراسة الحدود

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